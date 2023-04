Narkotyki zamiast śniadania. 17-latek z Olsztyna trzymał je w pudełku śniadaniowym

W pudełku śniadaniowym zazwyczaj trzyma się kanapki do szkoły, a nastolatek z Olsztyna postanowił urozmaicić sobie dietę o susz roślinny. Zdradził go podejrzany zapach i nerwowe zachowanie.

W środowy wieczór 12 kwietnia uwagę policjantów w jednym z olsztyńskich parków przykuł nastolatek, który nerwowo się rozglądał. Funkcjonariusze podeszli do mężczyzny i poczuli wyraźną woń marihuany, po czym postanowili go wylegitymować.

Podczas przeszukania nastolatka policjanci znaleźli pudełko, które zamiast drugiego śniadania zawierało susz roślinny, a dokładnie według wstępnych ustaleń 27 gramów marihuany. "Śniadanie" 17-latka trafiło do dalszych badań.

Co się stało z młodzieńcem? Funkcjonariusze zatrzymali go i zaprowadzili do aresztu. Usłyszał zarzut posiadania substancji zabronionych i się do niego przyznał.

Za ten wybryk nastolatek będzie tłumaczyć się przed sądem. Grodzi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

WA